(shareribs.com) London 29.07.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach oben. Dabei sorgen die geringeren Rohölbestände in den USA und der schwächere US-Dollar für Unterstützung. Das private American Petroleum Institute meldete für die vergangene Woche einen Rückgang der Rohölbestände in den USA um 6,8 Mio. Barrel. Die Bestände im Land sollen sich nun auf 531 Mio. Barre belaufen. Weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...