FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GREENBANK CAPITAL 2TL CA3935762029
AB/FROM ONWARDS 29.07.2020 16:00 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GREENBANK CAPITAL 2TL CA3935762029
AB/FROM ONWARDS 29.07.2020 16:00 CET
GREENBANK CAPITAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de