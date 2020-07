Die spanische Großbank Santander ist wegen der Corona-Pandemie tief in die roten Zahlen gerutscht. Wegen milliardenschwerer Abschreibungen auf Töchter und Beteiligungen in Großbritannien, Polen und den USA lag der Verlust in den ersten sechs Monaten bei rund elf Milliarden Euro. Dabei hat die heftige Welle der Pandemie die Geschäfte unerwartet stark beeinträchtigt, so dass erstmals in der Firmengeschichte ein Quartalsverlust zu Buche stand.Santander gehört zu den Finanzschwergewichten im Euro-Stoxx-50-Index. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...