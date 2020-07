Die Flaute hält vorerst an: Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bewegt sich der DAX bis zum Mittag 16 Punkte nach unten. Nachdem auch diverse Quartalszahlen der DAX-Konzerne ein gemischtes Bild abgaben und wenig Impulse lieferten, richtet sich der Blick der Anleger nun auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend. BASF und Deutsche Bank kämpfen mit VerlustenAls meistgehandelte Aktie in Stuttgart trägt die BASF mit einem Minus von 4% zur Wochenmitte die rote Laterne im DAX. Der Chemiekonzern hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...