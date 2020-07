curasan AG: curasan AG verschiebt Jahresfinanzbericht 2019 auf 12. August 2020DGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis curasan AG: curasan AG verschiebt Jahresfinanzbericht 2019 auf 12. August 202029.07.2020 / 16:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.curasan AG: curasan AG verschiebt Jahresfinanzbericht 2019 auf 12. August 2020Kleinostheim, 29. Juli 2020 - Der Vorstand der curasan AG (Aktien: ISIN DE000A2YPGM4 und DE000A2YPGQ5; Wandelanleihe: ISIN DE000A2TR497) gibt bekannt, dass die für den 31. Juli 2020 vorgesehene Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2019 nun auf den 12. August 2020 verschoben wird.Der Grund für die Verzögerung liegt darin, dass sich durch das im Rahmen des am 01. Juni 2020 eröffneten Insolvenzverfahrens und die Ende Juni erfolgte Entscheidung für einen Investor zusätzlicher Prüfungsbedarf ergab.Der VorstandEnde der Ad-hoc-MitteilungKontakt curasan AG: Andrea Weidner Head of Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 ir@curasan.com29.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE000A2YPGM4 WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1105449Ende der Mitteilung DGAP News-Service1105449 29.07.2020 CET/CEST