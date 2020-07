SQM ist zusammen mit Albemarle Weltmarktführer bei der Produktion von Lithium. Über die Salzseen werden sie zeitnah die Produktion von Lithium hoher Qualität bald ausweiten, was aber bereits Druck auf die Preise ausgelöst hat. Mit dem Erfolg des Elektroautos ist neben dem Erfolg von Tesla schwer absehbar, welcher Automobilhersteller davon profitieren wird. Eine Möglichkeit ist daher auch in der Wertschöpfungskette weiter zu gehen und Batterienhersteller wie Panasonic oder Lithiumproduzenten wie SQM zu kaufen. Man darf aber nicht vergessen, dass die Firma von den Rohstoffpreisen abhängig ist. Neben Lithium ist man auch in weiteren interessanten Bereichen Weltmarktführer. Auch wenn es hohe […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...