Original-Research: SBF AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu SBF AGUnternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22Anlass der Studie: Update Empfehlung: Verkaufen seit: 29.07.2020 Kursziel: 8,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre GröningSBF gemäß H1-Zahlen weiterhin auf Hochgeschwindigkeitsstrecke unterwegs - Wachstum in H2 könnte etwas moderater ausfallen SBF hat gestern seinen Halbjahresbericht veröffentlicht, der nach dem erfolgreichen Auftaktquartal auch für das zweite Quartal weiterhin dynamische Wachstumsraten mit überproportionalem Ergebnisanstieg zeigt und den Erfolgskurs des Konzerns untermauert. Wachstum in Q2 nochmals beschleunigt: Der Konzernerlös stieg in Q2 nach dem bereits erfreulichen Q1 (+19,7% yoy) um 31,9% yoy auf 5,1 Mio. Euro. Ergebnisseitig konnte sich das EBITDA mehr als verdoppeln (+140,8% yoy auf 1,0 Mio. Euro), das EBT (+232,6% yoy auf 0,8 Mio. Euro) und der Periodenüberschuss (+245,9% yoy auf 0,8 Mio. Euro) jeweils sogar mehr als verdreifachen und die zweistelligen Wachstumsraten aus Q1 damit nochmals deutlich übertreffen. Auf Halbjahressicht ergibt sich daraus ein Konzernumsatz von 10,0 Mio. Euro (+25,7% yoy), ein EBITDA von 2,2 Mio. Euro (+64,5% yoy, Marge: 22,3%) sowie ein EBT von 1,8 Mio. Euro (+79,5% yoy, Marge: 17,8%). Die erneut gesteigerte Profitabilität in H1/20 (EBT-Marge: +540 BP yoy) ist neben einem unterjährig günstigen Projektmix v.a. auf die Materialkostenquote zurückzuführen. Diese konnte dank optimierter Lieferantenstrukturen und nachverhandelter Einkaufspreise um 330 BP yoy auf 45,2% gesenkt werden. Darüber hinaus resultierten auch aus dem in 2019 gestarteten Investitionsprogramm zur Erweiterung der Wertschöpfungstiefe erste Effekte in Form von höhermargigen Aufträgen. Auftragsverschiebungen und Personalaufbau dürften Wachstum in H2 leicht eindämmen: Insgesamt sind die Weichen dank der Positionierung im weitgehend konjunkturresistenten Bahntechnikmarkt und des Auftragsbestands von 31,8 Mio. Euro (per Ende Juni) strukturell weiterhin positiv gestellt. Dennoch verzeichnet auch SBF derzeit vereinzelt Corona-bedingte Abnahmeverzögerungen einiger Kunden, die einen kleinen Teil des für 2020 geplanten Umsatzes in das nächste Jahr verschieben könnten. Zudem hat der Vorstand angekündigt, den Personalbestand zur Kapazitätserweiterung bereits in H2/20 sukzessive aufzustocken. Die hierausfolgenden negativen Effekte haben wir konservativ in unserem Modell reflektiert und uns unterhalb der aktuellen Guidance für Umsatz (21,6 Mio. Euro vs. MONe: 20,3 Mio. Euro) und EBT (3,6 Mio. Euro vs. MONe: 3,4 Mio. Euro) positioniert. Bewertung nach jüngster Kursrallye ambitioniert: Infolge der sich nun materialisierenden Effizienzgewinne durch das aktuelle Investitionsprogramm haben wir unsere nachhaltigen Margenerwartungen angepasst, sodass der Modellberechnung des Terminal Values nun eine EBIT-Marge von 18,0% (zuvor: 16,5%) zugrunde liegt. Dennoch erscheint das Kursniveau nach der jüngsten Rallye (+213% YTD) ambitioniert. Um einen derartigen fairen Wert pro Aktie zu rechtfertigen, bedarf es u.E. der Umsetzung einer signifikanten Expansion (z.B. USA) oder einer bedeutenden synergetischen Akquisition, wie es der Vorstand zuletzt avisiert hat. Fazit: Wir sind nach den starken H1-Zahlen von der Qualität des operativen Geschäfts unverändert überzeugt, stufen die Aktie angesichts eines EV/EBITs 2020e von 23,0x sowie eines KGVs 2020e von 26,0x jedoch bewertungsbedingt trotz eines erhöhten Kursziels von 8,00 Euro (zuvor: 6,50 Euro) auf 'Verkaufen' ab. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 