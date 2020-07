Im Bilanzskandal bei Wirecard steht auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY am Pranger. Das Unternehmen hatte zehn Jahre lang die Jahresabschlüsse testiert - ohne den mutmaßlichen Milliardenbetrug zu bemerken. Das könnte nun Konsequenzen haben. Die SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe schrieb am Mittwoch bei Twitter, so lange unklar sei, wieso die Wirtschaftsprüfung von EY bei Wirecard so versagt habe, "sollten wir überlegen, ob dieses Unternehmen noch öffentliche Aufträge bekommen darf".

Den vollständigen Artikel lesen ...