Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro erlebt am heutigen Mittwoch (29.07.) bislang ein kleines Kursfeuerwerk. Das Unternehmen präsentierte starke Daten für sein drittes Geschäftsquartal des laufenden Fiskaljahres. Auf die Quartalszahlen gehen wir in der nächsten E-Mail-Ausgabe detailliert ein, möchten an dieser Stelle zunächst einen Blick auf die aktuelle Charttechnik werfen, die sich aufgrund des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...