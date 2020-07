Polyarc verstärkt seinen Fokus auf Virtual und Augmented Reality mit der sechsten Investition von Hauptinvestor Hiro gefolgt von Vulcan Capital und Galaxy Interactive

Heute gab Polyarc den Abschluss seiner 9 Millionen Dollar schweren Series-B-Finanzierungsrunde unter der Federführung von Hiro Capital bekannt; weitere Investoren waren Vulcan Capital, ein bestehender Investor, und Galaxy Interactive über den Galaxy EOS VC Fund, einer Partnerschaft mit dem EOSIO Blockchain-Softwarepublisher Block.one. Polyarc nutzt die Erfahrung aus der Entwicklung von Moss einem der bestbewerteten Virtual Reality (VR)-Spiele aller Zeiten und die Leidenschaft seines Teams, immersive Spiele mit moderner VR-Technologie zu entwickeln, und wird nun Augmented Reality (AR) zu den Kernkompetenzen des Studios hinzufügen. Ian Livingstone, ein Gründungspartner von Hiro Capital, wird dem Board of Directors von Polyarc beitreten.

"Was wir erreichen möchten, ist, dass sich die Menschen in 40 Jahren an unsere Charaktere erinnern, wenn sie an Polyarc denken. Das Mittel, unsere Charaktere unvergesslich zu machen, besteht darin, ein Unternehmen aufzubauen, das darauf ausgerichtet ist, sie unseren Spielern direkt und persönlich vorzustellen. VR, AR und das Spektrum dazwischen bieten die Möglichkeit, unsere Spieler mit unseren Charakteren durch physische Interaktion und emotionales Feedback auf eine Art und Weise zu verbinden, die kein anderes Medium bieten kann", sagte Tam Armstrong, CEO und Mitbegründer von Polyarc. "Diese Finanzierungsrunde war für uns entscheidend, um unseren Entwicklungsschwerpunkt stärker auf VR- und AR-Spiele auszuweiten."

Polyarc wurde 2016 von Chris Alderson, Tam Armstrong und Danny Bulla gegründet, um die einzigartige Gelegenheit zu nutzen, zum grundlegenden Design und zur Sprache einer neuen grundlegenden Form von Spielen beizutragen. Dies ist die zweite Finanzierungsrunde; 2016 hat Polyarc 3,5 Millionen Dollar zur Finanzierung der Entwicklung von Moss beschafft, das zu den bestbewerteten VR-Spielen aller Zeiten zählt und mehr als 80 globale Branchenauszeichnungen und Nominierungen von namhaften Organisationen wie BAFTA, The Game Awards, E3 Game Critics, D.I.C.E., GDC, Golden Joystick und den Annie Awards erhalten hat.

Ian Livingstone, Gründungspartner von Hiro Capital, kommentierte: "Polyarc ist nachweislich führend bei der Entwicklung von innovativem interaktivem VR-Entertainment, und Moss ist ein faszinierendes Spiel, das die Schönheit und die Möglichkeiten dessen, was VR bieten kann, eindrucksvoll demonstriert. Hiro Capital freut sich, in Polyarc investieren zu können, um zukünftige Entwicklungen des Studios rund um Mixed-Reality-Erlebnisse zu beschleunigen."

Hiro Capital hat 2019 einen Fonds in Höhe von 100 Millionen Euro aufgelegt, um Deep Technology-Unternehmen und kreative Studios in den Bereichen Spiele, E-Sport und Digital Sports sowie sektorspezifische Anwendungen von Cloud, Mobile, Streaming, Big Data, KI, Wearables und AR- und VR-Technologien zu unterstützen. Die Investition von Hiro Capital in Polyarc ergänzt ein wachsendes Portfolio von Investitionen, zu dem jetzt auch Flavourworks, LIV, Edgegap, FitXR und NURVV gehören.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Polyarc, um Mixed Reality auf die nächste Stufe zu heben. Das Studio hat ein intelligentes, leidenschaftliches Team, das kreative Brillanz mit geschäftlicher Vision verbindet. Hiro investiert in starkes, charakterorientiertes geistiges Eigentum auf plattformübergreifender Technologie der nächsten Generation: Wir glauben, dass Polyarc eine führende Rolle bei der nächsten Generation des immersiven Entertainments spielen wird", so Luke Alvarez, Managing Partner von Hiro.

Über Polyarc

Polyarc mit Sitz in Seattle wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die aufregenden und enorm bedeutsamen kreativen Möglichkeiten von Virtual und Augmented Reality- Technologien zu erforschen und eine Kultur zu fördern, in der enge Zusammenarbeit, kreativer Ausdruck und hoher Spielerwert bei jedem neuen Produkt im Vordergrund stehen. Im Jahr 2018 veröffentlichte Polyarc im Eigenverlag Moss, das als eines der bestbewerteten VR-Spiele aller Zeiten gilt und mehr als 80 globale Branchenauszeichnungen und Nominierungen erhalten hat. Das Team von Polyarc besteht aus talentierten Entwicklern mit umfassender Erfahrung aus der Arbeit an bekannten AAA-Franchises wie Destiny, Halo, Red Dead Redemption und Guild Wars. https://www.polyarcgames.com/

Über Hiro Capital

Hiro Capital ist ein in Luxemburg und London ansässiger Technologie-Risikokapitalfonds, der in US-amerikanische, europäische und britische Innovatoren in den Bereichen Spiele, E-Sports und Digital Sports investiert. Hiro Capital investiert im Allgemeinen in Series A- und Series B-Finanzierungsrunden im Anschluss an die Seed-Phase. Der Fonds investiert sowohl in Entwickler von Front-End-Inhalten in den Bereichen Spiele, E-Sports und Digital Sports als auch in branchenspezifische Anwendungen von Cloud-, Mobil-, Streaming-, Big Data-, KI-, Wearables-, AR- und VR-Technologien.

Wir unterstützen erfahrene unternehmerische Teams, die innovative Technologien und Inhalte mit einem Angebot mit starken Differenzierungsmerkmalen und mit der Fähigkeit zu erheblichem Wachstum aufbauen.

Wir sind Investoren und gleichzeitig Unternehmer in den Bereichen Games, E-Sports und Sport. Unsere Grundüberzeugung ist, dass Spiele, E-Sports und Digital Sports eine zentrale Säule des Unterhaltungs-, Wirtschafts- und Soziallebens in der Mitte des 21. Jahrhunderts sein werden. Wir investieren in die innovativen Helden, die diese Zukunft aufbauen. https://hiro.capital/

