Die Wiener Börse hat am Mittwoch das sechste Mal in Folge mit Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX sank um 1,00 Prozent auf 2.208,05 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,96 Prozent hinab auf 1.129,13 Einheiten.Anleger dürften am heutigen Abend den Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), weniger aufgrund des Ergebnisses als wegen der darauffolgenden Pressekonferenz, mitverfolgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...