Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Wien (pta026/29.07.2020/17:50) - Die Aktien der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000816301) notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Die Aktien sind bisher in das Marktsegment standard market continuous (fortlaufender Handel) einbezogen. Mit Wirkung ab dem 1. September 2020 sollen die Aktien der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000816301) in das Marktsegment standard market auction (Auktionshandel) einbezogen werden. Im standard market auction steht als Handelsplattform das Handelssystem Xetra mit einer einmaligen untertägigen Auktion zur Verfügung. Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft dar. (Ende) Aussender: Unternehmens Invest AG Adresse: Am Hof 4, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Andrea Salchenegger Tel.: +43-1-4059771-12 E-Mail: andrea.salchenegger@uiag.at Website: www.uiag.at ISIN(s): AT0000816301 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596037800894 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 29, 2020 11:50 ET (15:50 GMT)





