NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 43,73 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 41,30 Dollar.



Gestützt wurden die Rohölpreise durch gestiegene Lagerbestände in den USA. Die Rohöllagerbestände sanken laut Energieministerium um 526,0 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,5 Millionen Barrel gerechnet. Bereits am Mittwochabend hatte der Interessenverband American Petroleum Institute (API) gestiegene Lagerbestände vermeldet.



Darüber hinaus blickt der Ölmarkt auch auf geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed, die noch auf dem Programm stehen. Vor allem dürfte die Einschätzung der Währungshüter zur wirtschaftlichen Lage in den USA interessieren. Zuletzt hatten sich Konjunktursorgen verstärkt, nachdem die Zahl der Neuinfektionen in der Corona-Pandemie auf ein vergleichsweise hohes Niveau gestiegen war./jsl/he

