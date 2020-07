(shareribs.com) Frankfurt / New York 29.07.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel durchwachsen. SLM Solutions und Manz legen zu. An der Wall Street kann die NASDAQ zulegen. Der DAX verliert am Nachmittag 0,1 Prozent auf 12.822 Punkte. Hier geht es für BASF, Deutsche Bank und Volkswagen nach unten. Papiere von Wirecard, Fresenius und Deutsche Wohnen legen zu. Der MDAX steigt um 0,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...