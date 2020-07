Der Edelmetallfonds gehört in Europa zu den besten Fonds des ersten Quartals 2020 und übertrumpft die Konkurrenz im Fünf-Jahreszeitraum deutlich.Gold als Investitionsobjekt ist derzeit wieder in aller Munde. Der Preis pro Feinunze steigt seit rund zwei Jahren kontinuierlich an und hat mittlerweile die Kursmarke von 1.800 US-Dollar erreicht. Seit Jahresbeginn lag die Wertsteigerung bis dato bei über 25 Prozent. Davon profitiert auch der Commodity Capital - Global Mining Fund (ISIN: LU0459291166), der vor allem Edelmetall- und Minenaktien im Portfolio hat.

