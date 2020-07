Die Aktien der in Wien börsennotierten Beteiligungsfirma Unternehmens Invest AG (UIAG) werden per 1. September in das Marktsegment standard market auction (Auktionshandel) einbezogen. Das teilte die Firma am Mittwochabend mit. Bisher finden sich die Papiere im standard market continuous (fortlaufender Handel).(Schluss) phs ISIN AT0000816301 WEB http://www.uiag.at

