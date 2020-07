FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat weiter vom regen Handel an den Finanzmärkten und der gestiegenen Unsicherheit infolge der Corona-Pandemie profitiert. Nettoerlöse und operativer Gewinn legten im zweiten Quartal erneut zu - allerdings konnte das hohe Wachstumstempo zu Jahresbeginn nicht gehalten werden.



In den drei Monaten bis Ende Juni stiegen die Nettoerlöse um 7 Prozent auf 777,5 Millionen Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Mittwochabend mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 4 Prozent auf 483 Millionen Euro. Damit schnitt der Konzern etwas besser ab, als Experten erwartet hatten. Zudem wurde die Gewinnprognose für das laufende Jahr bestätigt./zb/he

