Das Wachstum ist die Folge von höherer Marktnachfrage und jüngsten Produktverbesserungen bei Abwicklungsgeschwindigkeit, Präzision und operativer Exzellenz

Shekel Brainweigh Ltd. (ASX: SBW), das führende Unternehmen im Bereich der zukunftsweisenden Wägetechnologie, hat ein Wachstum von über 20 Prozent für sein Innovendi-Geschäft erzielt, da immer mehr Einzelhändler weltweit ein reibungsloses Einkaufserlebnis für ihre Kunden anbieten und gleichzeitig die Schwundgefahr verringern wollen. Innovendi ist ein automatisierter, verschlossener Mikromarktkühler, der mit intelligenten Regalen ausgestattet ist und eine vollständig autonome, zuverlässige Selbstbedienungslösung bietet. Die gestiegene Nachfrage ist auch das Ergebnis von technologischen Verbesserungen der Systeme von Shekel Brainweigh, die durch ein kürzlich veröffentlichtes umfangreiches Softwareupgrade implementiert wurden. Dieses Upgrade verbessert die Abwicklungsgeschwindigkeit an der Kasse um 25 Prozent und ermöglicht ein zeitsparendes Einkaufserlebnis dank kürzerer Warteschlangen, die Einhaltung größerer Abstände, mehr Leistung und höhere Genauigkeit bei der Produkterkennung. Der Innovendi-Mikromarkt wird der gestiegenen Marktnachfrage nach gesünderen Lebensmitteln, Fertiggerichten und Spezialgetränken gerecht, die in herkömmlichen Verkaufsautomaten bislang nicht angeboten werden.

Innovendi wird direkt und über Vertriebspartner verkauft und ist über die Intel IoT Solutions Initiative erhältlich.

"Vor dem Hintergrund der weiterhin grassierenden COVID-19-Pandemie rund um den Globus vermeiden die Verbraucher direkte Kontakte mit dem Ladenpersonal und suchen nach berührungslosen oder berührungsarmen Einkaufsmöglichkeiten für Grundnahrungsmittel", so Udi Wiesner, General Manager der Shekel Retail Innovation Division. "Unsere installierte Basis von Innovendi-Maschinen ist um mehr als 20 Prozent gewachsen, da Einzelhändler und Hersteller von Konsumgütern nach leicht zu bedienenden Lösungen suchen, um ihre Produkte auf eine kundenfreundliche Art verkaufen zu können. Für Arbeitsplätze, Krankenhäuser und sonstige Einrichtungen werden Lösungen benötigt, die offene Cafeterien ersetzen. Da herkömmliche Verkaufsautomaten zumeist keine Lebensmittel wie Sandwiches oder Salate bereitstellen können, ist Innovendi die ultimative Lösung für diesen Anwendungsfall."

Immer mehr Käufer erwarten bequeme, berührungslose Einkaufserlebnisse und sorgen für steigende Umsätze über Verkaufsautomaten und in Mikromärkten. Einem aktuellen Bericht von Global Industry Analysts, Inc. zufolge wird die weltweite Installationsbasis von Verkaufsautomaten bis 2022 eine Gesamtzahl von 29,2 Millionen Einheiten erreichen. Neben Trends beim Lebensmittelkonsum und innovativen Zahlungsoptionen wird dieses Wachstum auch durch die zunehmende Verbreitung intelligenter und vernetzter Verkaufsautomaten beschleunigt. Im Zuge der aktuellen Pandemie suchen immer mehr Verbraucher Einkaufsmöglichkeiten mit weniger Berührungspunkten und Verkaufspersonal, was eine seismische Verschiebung der Konsumgewohnheiten signalisiert, die den autonomen Mikromarkt begünstigt.

Das neueste Technologie-Update bietet wichtige Vorteile für Betreiber und Einzelhändler wie:

Verbesserte Just-in-Time-Replenishment-Algorithmen, die die Verfügbarkeit von Produkten gewährleisten und Regallücken vermeiden.

Verbesserte Wiegegenauigkeit, die Manipulation und Schwund minimiert und eine mehr als 99-prozentige Erkennungsgenauigkeit der Produkte bietet

Neue Big-Data-Lösungen verschaffen Einzelhändlern und Betreibern wertvolle Einblicke, um optimale Entscheidungen zu treffen

Integration mit Nayax einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungslösungen für Verkaufsautomaten

Verbesserte Planogrammverwaltung zur Gewährleistung der Kühler-Planogrammkonformität mit den ERP/VMS-Systemen des Einzelhändlers bzw. Betreibers und der Platzierung des Produkts zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Shekel Ltd. ist ein etablierter Technologiemarktführer, der die Einzelhandelsbranche seit mehr als 40 Jahren revolutioniert. Durch die Kombination seines Know-hows in den Bereichen Physik, Elektronik und Software hat das Unternehmen eine digitale Wägetechnologie entwickelt, die zuerst von unseren Einzelhandelspartnern in SCO-Systemen (Self-Checkout) implementiert wurde und Shekel zu seinem Renommee als Innovator von Lösungen für den globalen Einzelhandelsmarkt verholfen hat. Nach der Disruption im Einzelhandelsmarkt in den letzten Jahren hat das Unternehmen sich neu erfunden und die neuesten Technologien des IoT und der Datenanalytik zur Verbesserung und Erweiterung seiner Angebote für den Einzelhandelsmarkt eingeführt, damit sich die Einzelhändler auf die dramatischen Veränderungen dieser Zeit anpassen können. Um mehr über Shekel Brainweigh (ASX:SBW) zu erfahren, besuchen Sie https://theshekelgroup.com/.

