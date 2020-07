Von Joseph Walker

BASEL (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Roche hat mit seinem Medikament Actemra einen Rückschlag verbucht. Das entzündungshemmende Medikament habe in einer klinischen Studie Covid-19-Patienten im Spätstadium nicht helfen können, teilte die Roche Holding AG mit. Die Ärzte hatten gehofft, dass Actemra eine heftige Immunreaktion im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus unterbinden könnte.

In einer Studie mit 452 hospitalisierten Covid-19-Patienten habe Actemra bei der Verbesserung des Zustandes der Patienten nicht besser abgeschnitten als ein Placebo, auch was die Notwendigkeit von Beatmungsgeräten oder Intensivpflege anging. Auch gab es keinen Unterschied in der Sterblichkeitsrate zwischen der Behandlungs- und der Kontrollgruppe.

Die Roche-Tochter Genentech, die Actemra vermarktet, kündigte an, die Daten weiter zu analysieren und die Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu veröffentlichen. Das Unternehmen setzt andere klinische Studien mit Actemra fort, darunter eine, die das Medikament in Kombination mit Remedesivir von dem Wettbewerber Gilead Sciences getestet wird.

