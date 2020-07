Die Flucht in die Sachwerte hat begonnen. Gold steigt, Silber steigt, Bitcoin steigt, die Immobilienpreise sind unverändert hoch und die großen Aktienindizes nähern sich alten Rekordständen an oder haben diese bereits übertroffen. Das billige Geld muss investiert werden, wenn es nicht der Inflation zum Opfer fallen will. Wer erinnert sich noch an die Diskussion über das L oder das breite U als Folge der Pandemie? Es regiert weiterhin das V und das steht für Victory. V steht allerdings auch für Vorsicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...