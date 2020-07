NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat positiv auf die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed reagiert und fester geschlossen. Gemischt ausgefallene Quartalsberichte großer US-Firmen sorgten für Licht und Schatten. Besonders positiv fielen die Geschäftszahlen einiger Unternehmen aus dem Technologiesektor auf.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 26 539,57 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,24 Prozent auf 3258,44 Zähler aufwärts. Der Nasdaq 100 gewann ebenfalls 1,24 Prozent auf 10 662,98 Punkte./edh/he



US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de