Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2), das von CEO Warren Buffett geführte Konglomerat, hat soeben weitere 34 Millionen Aktien von Bank of America (WKN:858388) gekauft. Buffett und sein Team kauften die Aktien Anfang letzter Woche zu einem Durchschnittspreis von knapp 24 US-Dollar, was einem Investitionsvolumen von mehr als 800 Millionen US-Dollar entspricht. Damit erhöht sich der Anteil von Berkshire an Buffetts größter Bankbeteiligung auf 11,3 %. Bank of America ist die zweitgrößte Aktienposition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...