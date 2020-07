TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem taubenhaften Auftritt der US-Notenbank mit der neuerlichen Zusage, für aggressive Maßnahmen bereit zu sein, um eine Erholung der Konjunktur in der Corona-Krise zu unterstützen, zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend mit Pluszeichen. Am stärksten nach oben geht es in Sydney und Hongkong mit bis zu gut 1,1 Prozent.

In Seoul, wo der Kospi nur leicht zulegt, verweisen Händler als Stützungsfaktor auch darauf, dass die US-Notenbank ihre Fazilitäten für die Dollar-Liquidität unter anderem auch mit der Bank of Korea verlängert hat.

Der Nikkei-Index hängt dagegen abermals hinterher und liegt mit 22.377 Punkten nur knapp behauptet. Weiter wird er gebremst vom Yen, der gegenüber dem Dollar im Bereiche des Höchststands seit März notiert, was die Exportaussichten japanischer Unternehmen verschlechtert.

Der Dollar neigt angesichts der Ankündigung der US-Notenbank, die Zinsen länger niedrig zu halten, auch auf breiter Front weiter zur Schwäche, der Dollar-Index liegt knapp im Minus. Der Goldpreis kommt nach der jüngsten Rekordjagd um ein halbes Prozent gegenüber dem späten US-Handel zurück auf 1.961 Dollar und liegt damit 20 Dollar unter dem neuen Rekordhoch.

Samsung nach Quartalszahlen etwas fester

Die Akteure an den Börsen agieren vor dem Hintergrund neuer Rekordansteckungszahlen mit dem Virus aus den USA und Brasilien trotz der Zusagen der US-Notenbank aber vorsichtig. Bei den Einzelwerten machen daher Quartalsberichte die Kurse.

Samsung Electronics gewinnen 0,7 Prozent nach Vorlage endgültiger Quartalszahlen. Demnach erreichte das Nettoergebnis des Technologieriesen 5,56 Billionen Won, umgerechnet rund 4 Milliarden Euro, nach 5,18 Billionen Won vor Jahresfrist. Die Südkoreaner profitieren unter anderem weiter vom Trend zum Home Office in der Corona-Krise, der die Nachfrage nach Servern und Computern und somit auch den Speicherchips der Koreaner erhöht.

Ein 32-prozentiger Gewinnanstieg treibt in Tokio den Kurs von M3, dem Anbieter einer medizinischen Informationsplattform, um knapp 7 Prozent nach oben. Nomura Holdings verteuern sich um 4,3 Prozent, nachdem das Finanzhaus den Gewinn im zurückliegenden Quartal mehr als verdoppeln konnte. Nach verfehlten Erwartungen geht es dagegen für das Papier des Chemie- und Kosmetikunternehmens Kao um 4,7 Prozent abwärts. Im unmittelbaren Vorfeld ihrer Zahlenvorlagen liegen Fujitsu und Komatsu wenig verändert im Markt.

In Sydney sacken Sandfire um über 8 Prozent ab, belastet von einem schwachen Produktionsausblick des Rohstoffunternehmens und höher erwarteten Kosten im Fiskaljahr 2021. Die Aktie des Eisenerzspezialisten Fortescue verteuert sich um knapp 4 Prozent, nach einer Erhöhung des Produktionsausblicks.

Macquarie verbessern sich nach dem Quartalsausweis um 1,1 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs sprechen von weitgehend wie erwartet ausgefallenen Zahlen des Finanzhauses.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.046,80 +0,67% -9,53% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.377,38 -0,09% -5,32% 08:00 Kospi (Seoul) 2.270,45 +0,32% +3,31% 08:00 Schanghai-Comp. 3.297,57 +0,09% +8,11% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.143,60 +1,05% -12,19% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.526,89 -1,81% -19,85% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.601,18 -0,64% +1,43% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:33 % YTD EUR/USD 1,1773 -0,2% 1,1792 1,1754 +5,0% EUR/JPY 123,71 -0,0% 123,73 123,35 +1,5% EUR/GBP 0,9069 -0,0% 0,9071 0,9082 +7,2% GBP/USD 1,2981 -0,1% 1,2999 1,2943 -2,1% USD/JPY 105,08 +0,1% 104,94 104,95 -3,3% USD/KRW 1194,25 +0,4% 1190,04 1193,83 +3,4% USD/CNY 6,9975 -0,1% 7,0018 7,0019 +0,5% USD/CNH 6,9991 +0,0% 6,9971 7,0022 +0,5% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7505 -0,5% AUD/USD 0,7174 -0,2% 0,7191 0,7176 +2,4% NZD/USD 0,6647 -0,4% 0,6672 0,6665 -1,3% Bitcoin BTC/USD 11.029,51 -2,3% 11.294,01 11.022,13 +53,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,25 41,27 -0,0% -0,02 -28,6% Brent/ICE 43,74 43,75 -0,0% -0,01 -30,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.961,88 1.970,90 -0,5% -9,02 +29,3% Silber (Spot) 24,16 24,43 -1,1% -0,27 +35,3% Platin (Spot) 929,83 929,00 +0,1% +0,83 -3,7% Kupfer-Future 2,92 2,92 +0,2% +0,00 +3,7%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2020 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.