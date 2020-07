The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000HLB2V07 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2V15 LB.HESS.THR.CARRARA07S/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VX9 LB.HESS.THR.CARRARA07P/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VZ4 LB.HESS.THR.CARRARA07Q/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3CH2 NORDLB IHS 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA US00206RKD34 AT + T 20/43 BD01 BON USD NCA XFRA US00206RKE17 AT + T 20/52 BD01 BON USD NCA XFRA US00206RKF81 AT + T 20/61 BD01 BON USD NCA XFRA US00206RKG64 AT + T 20/28 BD01 BON USD NCA XFRA US00206RKH48 AT + T 20/32 BD01 BON USD NCA XFRA US91282CAB72 USA 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US91282CAC55 USA 20/22 BD01 BON USD NCA XFRA XS2209343495 FAURECIA 20/25 2 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2209344543 FAURECIA 20/28 BD01 BON EUR NCA P0T2 XFRA CA70469M2076 PEAK POSIT.TECHN.INC.O.N. EQ00 EQU EUR NCA EUCA XFRA DE000A1K0300 EUROMICRON AG NA O.N. EQ00 EQU EUR YCA FLXP XFRA IE00BMDPBY65 FLS-SE6 PAC ETF EOA EQ01 EQU EUR YCA FLX5 XFRA IE00BMDPBZ72 FLS-SP5 PAC ETF DLA EQ01 EQU EUR YCA 64B XFRA US0843101017 BERKELEY LIGHTS DL-,00005 EQ01 EQU EUR NCA ZZF XFRA US14427M1071 CARPARTS.COM INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA 4MS1 XFRA US71531R2085 PERSHING SQUARE SHA+1/3WT EQ01 EQU EUR N