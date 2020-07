FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 31.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CNWJ XFRA DE000A289AA9 CO.DON AG INH. O.N. JGE

AD8 XFRA VGG0457F1071 ARCOS DORADOS HLDGS IND.A

EUZ XFRA DE0005659700 ECKERT+ZIEGLER AG O.N.

0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P.

B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1

RTRA XFRA US88875G1013 TIZIANA LI.ADR /5 LS-,03

UIM8 XFRA LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD

