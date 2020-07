FRANKFURT (Dow Jones)--Kion hat im ersten Halbjahr zwar einen Umsatzrückgang und einen Ergebniseinbruch verzeichnet. Unter dem Strich verdiente der Hersteller von Flurförderzeugen aber immer noch Geld, der Auftragseingang stieg sogar um 4,8 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro.

Der Umsatz gab wegen der Corona-Krise aber um 10 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro nach, das bereinigte EBIT halbierte sich auf 205 Millionen Euro, und das Konzernergebnis brach um drei Viertel auf 51 Millionen Euro ein. Kion verzeichnete einen Abfluss der freien Barmittel von 220 Millionen Euro. Schon im Vorjahreszeitraum hatte der freie Cashflow mit minus 32 Millionen Euro im negativen Bereich gelegen.

Das Auftragsplus verdankte Kion seiner auf Automatisierungslösungen spezialisierten Sparte Supply Chain Solutions (SCS), insbesondere durch die hohe Nachfrage in den Bereichen E-Commerce sowie Lebensmittel- und Getränkelogistik. Von der gegenwärtig eingeschränkten Investitionsbereitschaft in zahlreichen Industrien war hingegen vor allem das Neugeschäft des Segments Industrial Trucks & Services (IT&S) betroffen.

Der negative freie Cashflow resultierte in erster Linie aus dem geringen EBIT, der Veränderung des Working Capital sowie aus der im März erfolgten Akquisition des auf Logistikautomatisierungs-Lösungen spezialisierten britischen Softwareunternehmens Digital Applications. Positiv wirkten hingegen Kostensenkungen sowie die Aufschiebung einzelner Investitionsprojekte. Im Halbjahresvergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der bestellten Neufahrzeuge um 7 Prozent ab.

Angesichts der Unsicherheit über die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte Kion bereits die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen. Der Konzern will auch weiterhin keine genaue Ergebnisprognose nennen. Er erwartet aber, dass die andauernde Corona-Pandemie 2020 "einen spürbaren Rückgang beim Auftragseingang sowie einen deutlichen Rückgang bei Umsatzerlösen, EBIT bereinigt, Free Cashflow und ROCE gegenüber dem Vorjahr" bringen wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2020 01:26 ET (05:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.