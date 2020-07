Nach einem positiven Ausklang des Handels an der Wall Street notieren die Futures heute früh überwiegend im Minus. Der DAX-Future und alle US-Futures verzeichnen Abschläge zu den Schlusskursen. Der DAX-Future notiert vorbörslich mehr als -0,4 % im Minus um 12.825 Punkte herum. Der S&P 500 Future wird mehr als -0,2 % tiefer gesehen und notiert unter 3.245 Punkten.Die FED warnte wie erwartet vor den schweren Folgen der Corona-Krise für die US-Wirtschaft. Die Prognose der Notenbank geht davon aus, dass die USA fünf Jahre brauchen werden, um die Folgen der Pandemie zu verarbeiten. FED-Chef Jerome Powell bestätigte, dass die wirtschaftliche Aktivität, vor allem in den südlichen Bundesstaaten und in Kalifornien wieder nachlässt nach einer zwischenzeitlichen Erholung. Die FED beließ den Leitzins daher unverändert auf einem Rekordtief von 0,00 % bis 0,25 % und verlängerte zahlreiche Kredit- und Unterstützungsprogramme.

