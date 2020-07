In Euro gerechnet gab es jetzt beim Goldpreis ein neues Allzeithoch bei 1.635 Euro je Feinunze, in US-Dollar steht Gold kurz davorAnleger wollen Sicherheit, daher ist die Nachfrage nach Gold extrem hoch, denn die Corona-Pandemie hat die Welt immer noch im Griff. Eine Nachricht hat gerade die Anleger der "Krisenwährung" erschreckt: Bestimmte physisch hinterlegte Gold-Zertifikate sollen nun besteuert werden. Ein neuer Entwurf der Bundesregierung will die bisher steuerfreien Gewinne ab 2021 besteuern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...