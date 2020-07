Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Göttingen (pta007/30.07.2020/08:00) - Im Zuge der Neuausrichtung hat die Heroes AG ihre Vision überarbeitet. "Merchandising neu denken!" lautet die langfristige wirtschaftliche Orientierung und Zielsetzung für die Zukunft. Diese Leitlinie soll Clubs und Sportler noch intensiver zu ihren Anhängern bringen und neue trendweisende Konzepte im Merchandising etablieren. Der neue ganzheitliche Ansatz dahinter ist die gemeinschaftliche Erschließung des Markenpotenziale mit unseren Partnerunternehmen durch innovative Lifestyle-Produkte und Entwicklung zielgruppenaktivierender Technologien, um die Produkte direkt zu distribuieren. Im Zuge der Neuausrichtung ist es der Heroes AG zusätzlich gelungen zwei strategisch wichtige Bordmitglieder zu gewinnen. Brian J. Esposito (Founder & CEO of Esposito Intellectual Enterprises, LLC) als "Sports Strategy Coordinator - North America". Dabei liegt der Fokus seiner Tätigkeit auf der Analyse und Erschließung neuer Lizenzen und Sportclubs. Als Zweiter unterzeichnete Urs Barandum (CEO und VR-Präsident der B&B GAIN Partners AG) die Mitgliedschaft und übernimmt ab sofort die Position "Head of Stakeholder Relations International". Sein Aufgabenbereich ist zukünftig das Management der Bestandspartnerschaften. Durch die neugeschlossenen Mitgliedschaften verspricht sich Heroes einen Expertisezuwachs im Bord und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. (Ende) Aussender: Heroes AG Adresse: Nonnenstieg 35, 37075 Göttingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Natella Kokaya E-Mail: ir@heroes-ag.de Website: heroes-ag.de ISIN(s): DE000A0B9VF9 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596088800779 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 30, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)





HEROES AG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de