Bonn (ots) - Testing gilt als Klassiker im E-Mail Marketing, wird aber selten konsequent als kontinuierliche Optimierungsmaßnahme eingesetzt. Dabei sind Tests einfach zu implementieren, liefern schnelle Ergebnisse und sorgen oftmals für höhere Ergebnisuplifts bei weniger Aufwand als beispielsweise komplexe Individualisierungen. Mit der "Checkliste: 20 Tipps für erfolgreiche Tests im E-Mail Marketing (https://www.artegic.com/de/checkliste-20-tipps-erfolgreiche-tests-email-marketing)" gibt artegic sowohl Einsteigern als auch Profis hilfreiche Tipps an die Hand, um ihr E-Mail Marketing durch Testing zu optimieren.Betreffzeilen, Call-to-Action-Buttons, Versandzeit, Landingpages: In der Checkliste zeigt artegic, welche Elemente im E-Mail Marketing sich testen lassen und worauf dabei zu achten ist.Des Weiteren stellt die Checkliste die relevanten Testverfahren im E-Mail Marketing vor, von Sampling Pre-Tests (A/B-Tests) bis zu komplexeren multivariaten Tests mit automatisierter Echtzeitoptimierung.Zu guter Letzt gibt die Checkliste einige allgemeine Tipps zu beispielsweise Segmentierung, Signifikanz und dem richtigen Vorgehen bei der Testplanung.Checkliste zum kostenlosen Download verfügbarDie "Checkliste: 20 Tipps für erfolgreiche Tests im E-Mail Marketing" ist ab sofort zum Download verfügbar unter https://www.artegic.com/de/checkliste-20-tipps-erfolgreiche-tests-email-marketing (https://www.artegic.com/de/checkliste-20-tipps-erfolgreiche-tests-email-marketing)Über die artegic AGartegic unterstützt Marketer beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class-Dialogmarketing. Mit 15 Jahren Erfahrung im Bereich Marketing Engineering umfasst artegics Leistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM. Kern von artegics Leistungen ist die vielfach prämierte ELAINE® Realtime CRM Automation Suite für beeindruckendes digitales Cross Channel Dialogmarketing in Echtzeit, die 2015 von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt wurde. Darüber hinaus ist artegic vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert.