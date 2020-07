In turbulenten Zeiten gehört die Deutsche Börse stets zu den Profiteuren. Das zeigte sich auch gestern nach Handelsschluss, als der Marktbetreiber seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegte. Die Prognosen wurden mindestens getroffen, auch wenn die Steigerungen nicht mehr ganz so rekordverdächtig wie in den ersten drei Monaten ausfielen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöhte sich der Erlös um sieben Prozent auf 778 Millionen Euro und das bereinigt EBITDA um vier Prozent auf 483 Millionen. ...

