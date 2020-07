Der DAX wird am Donnerstag in der Eröffnung um den Vortagesschlusskurs herum erwartet. In den USA beließ die Notenbank Fed am Mittwoch die Zinssätze auf Rekordtief und untermauerte frühere Aussagen, wonach sie jederzeit bereitstehe um mit Hilfsmaßnahmen die heimische Wirtschaft zhu unterstützen. Derweil streiten Demokraten und Republikaner über die Ausgestaltung weiterer Corona-Hilfen. In Asien tendierten die Börsen am Morgen uneinheitlich. Mehrere deutsche Konzerne, darunter die DAX-Firmen Volkswagen ...

