FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures dreht am Donnerstagmorgen im Verlauf ins Plus und steigt bis 8.29 Uhr um 7 Ticks auf 177,1 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,13 Prozent und das -tief bei 176,92 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.799 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 14 Ticks auf 223,46 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 135,05 Prozent.

Die US-Notenbank hat am Vorabend ihre lockere Geldpolitik bestätigt, was grundsätzlich positiv für die Anleihemärkte ist. Der Bund könnte sich am Berichtstag angesichts wichtiger Konjunkturdaten volatil zeigen. Im Blick stehen das deutsche und das US-BIP. In beiden Fällen wird mit einem Einbruch gerechnet. Die nächsten Widerstände liegen bei 177,20 und dann bei 177,50. Unterstützt ist der Bund-Future bei 176,50.

July 30, 2020 02:38 ET (06:38 GMT)

