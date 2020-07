PayPal: Beeindruckender Gewinnanstieg und ein neues Allzeithoch

Die Aktie von PayPal (WKN: A14R7U / ISIN: US70450Y1038) ist am Donnerstagvormittag mit einem kräftigen Kursplus von zeitweise über 4 Prozent in den Handel gestartet. Damit wurde wieder einmal ein neues Allzeithoch markiert. Der Kurs wird beflügelt durch die neuesten Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss präsentiert worden sind.

Gewinnplus 86 Prozent

Die Umsatzerlöse verbesserten sich im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 5,3 Mrd. US-Dollar. Für das gesamte abgewickelte Zahlungsvolumen ging es auf Jahressicht um 29 Prozent auf 222 Mrd. US-Dollar nach oben. Beim Nettogewinn stand sogar ein Plus von 86 Prozent auf 1,5 Mrd. US-Dollar zu Buche.

