German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group veröffentlicht eine Video-Botschaft der SGT-Partner an ihre AktionäreDGAP-News: German Startups Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Fusionen & Übernahmen German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group veröffentlicht eine Video-Botschaft der SGT-Partner an ihre Aktionäre30.07.2020 / 09:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.+++ Pressemitteilung +++German Startups Group veröffentlicht eine Video-Botschaft der SGT-Partner an ihre AktionäreBerlin, 30. Juli 2020 - Die German Startups Group stellt im Aktionärsportal ihrer diesjährigen Hauptversammlung eine eigens für die Aktionäre der German Startups Group aufgezeichnete Video-Botschaft der SGT Partner zu den Themen Vision und Strategie des fusionierten Unternehmens, Vorstellung der SGT-Partner, Performance des Vorläufer-Fonds und Fundraising-Ziel für ihren SGT Capital Fund II bereit.Das Video ist erreichbar unter https://german-startups.hvanmeldung.de/app.Das Wirtschaftsministerium hat den CEO der German Startups Group, Christoph Gerlinger, zu seinem Beirat im Arbeitskreis "Junge Digitale Wirtschaft" ernannt.Investor Relations Kontakt German Startups Group Florian Dammann ir@german-startups.com www.german-startups.com30.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Platz der Luftbrücke 4-6 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-54908603 Fax: +49 (0)30-54908604 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 1105835Ende der Mitteilung DGAP News-Service1105835 30.07.2020