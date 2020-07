Der Vorstandsvorsitzende von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), Warren Buffett, hat zuletzt ein wenig dafür einstecken müssen, dass er den S&P 500 nicht geschlagen hat. Trotzdem gibt es nur wenige Anleger, die mit seiner Performance in den letzten 55 Jahren mithalten können. Bis Ende 2019 ist der Marktwert pro Aktie von Berkshire Hathaway um 2.744.062 % gestiegen, der S&P 500 nur 19.784 % (einschließlich Dividenden). Was Buffett über so viele Jahrzehnte hinweg zu einem derart erfolgreichen Investor ...

