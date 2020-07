Der Euro ist am Donnerstag in der Früh gegenüber den US-Dollar leicht gefallen. Er tendierte gegen 9.15 Uhr bei 1,1747 Dollar. Am Vorabend kostete der Euro 1,1766 Dollar, war allerdings zeitweise über die Marke von 1,18 US-Dollar geklettert.Grund für den zeitweilig starken Anstieg war die Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed. Jedoch zeigte sich kurz darauf, dass die Fed ...

