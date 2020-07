Tesla-Boss Elon Musk kündigt "Großaufträge" für verantwortungsvolle Nickelbergbaubetriebe an30. Juli 2020 - Surrey, BCTSX.V: AMY | OTC US: AMYZF| FWB: 2AMAmerican Manganese Inc. ("AMY" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Kemetco Research, das Auftragsforschungslabor des Unternehmens, die erforderliche Spezialausrüstung erhalten hat, um die Optimierungstests für das Recycling von sekundären Rohstoffen aus Lithiumionenbatterien in der Pilotanlage fortsetzen zu können. Diese Entwicklung folgt auf die bereits in der Pressemeldung vom 9. Juni 2020 veröffentlichten Optimierungsergebnisse, wo nach einem erfolgreichen technischen Upgrade die Verarbeitungskapazität der Pilotanlage von 64 kg pro Tag auf 160 kg pro Tag hochgefahren werden konnte."Wir sind der Meinung, dass wir mit den Spezialbauteilen und den betrieblichen Verbesserungen die Kapazität des Recyclingverfahrens für das Kathodenmaterial aus den Lithiumionenbatterien noch weiter steigern können", meint Norman Chow, President von Kemetco Research."Angesichts der ersten, vielversprechenden Optimierungsergebnisse gehen wir davon aus, dass die kontinuierlichen Testungen für die von American Manganese angepeilte Markteinführungsstrategie ganz entscheidend sind und uns im Vergleich zu den Mitbewerbern in dieser von Wachstum geprägten Recyclingindustrie einen wesentlichen Unterscheidungsfaktor sichern", so Larry W. Reaugh, President und CEO of American Manganese. "Es ist wichtig, dass wir bei den Optimierungstests mehr unternehmen als notwendig, solange die Kosten relativ gering sind. So können wir bei der Inbetriebnahme der Recyclinganlage im kommerziellen Maßstab das Beste herausholen. Laut unseren Schätzungen könnten die Optimierungsergebnisse in weiterer Folge zu einer Verbesserung des Designs und der Verarbeitungskapazität der kommerziellen Anlage führen und sowohl den Investitionsaufwand als auch die jährlichen Betriebskosten senken."Die Anlage sollte erwartungsgemäß in der ersten Augustwoche 2020 wieder in Betrieb gehen.Wie wichtig das Recycling von Lithiumionenbatteriematerial für die Gewinnung von Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Aluminium ist, zeigt sich vor allem in strategischen Zeiten, wenn in der Versorgungskette für Batteriemetalle Engpässe auftreten. Tesla-Chef Elon Musk hat sogar "Großaufträge" für Bergbaubetriebe angekündigt, die in der Lage sind, Nickel auf effiziente und umweltverträgliche Weise zu fördern. Mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren von AMY wäre ein Recycling von Kathodenmaterial aus Lithiumionenbatterien möglich, das einen hohen Nickelanteil aufweist, wie etwa die beliebte Lithiumionenbatteriekathode NMC-811, die 8 Teile Nickel, 1 Teil Mangan und 1 Teil Kobalt enthält.Über Kemetco Research Inc.Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors.Über American Manganese Inc.American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit batterietauglichen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu werden.Für das Management vonAMERICAN MANGANESE INC.Larry W. ReaughPresident & Chief Executive OfficerTelefon: 778 574 4444E-Mail: lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comwww.recyclico.com  