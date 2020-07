Unterföhring (ots) - SAT.1 setzt ab Herbst 2020 auf Quiz-Tainment am Vorabend und nimmt zwei einzigartige Shows ins Programm. Erste Details zur Moderation von "5 Gold Rings" und der zweiten, bislang unbekannten Show, verraten die Bilder dieser Mitteilung. Weitere Details folgen in Kürze.



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4665753

