FRANKFURT (Dow Jones)--Die Online-Bank Comdirect hat im ersten Halbjahr vor Steuern 146,2 Millionen Euro verdient und damit fast fünfmal so viel wie im Vorjahr. Grund für das stark gestiegene Ergebnis ist die wegen der Börsenvolatilität außergewöhnlich hohe Handelsaktivität der Kunden, wie die Comdirect Bank AG mitteilte, die deshalb auch die Jahresprognose erhöhte. "Wir verzeichnen in den ersten sechs Monaten 2020 nicht nur eine Höchstmenge an Trades, sondern auch das größte Kundenwachstum innerhalb eines Halbjahres seit mehr als zehn Jahren", sagt Comdirect-Chefin Frauke Hegemann.

Die Kundenzahl erhöhte sich im ersten Halbjahr um 172 Tausend Netto-Neukunden (Vorjahr: 128 Tausend) auf 2,91 Millionen per Ende Juni 2020. Die Nettomittelzuflüsse erreichten mit 10,0 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert - davon wurden 6,7 Milliarden Euro ins Depot investiert (Vorjahr: 3,4 Milliarden Euro).

Die Erträge hat Comdirect im ersten Halbjahr um 65 Prozent auf 291,0 Millionen Euro gesteigert. Hauptertragsquelle war der Provisionsüberschuss. Mit 220,4 Millionen Euro hat er sich gegenüber Vorjahr mehr als verdoppelt. Aufgrund des weiter deutlich negativen Zinsumfelds sank der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge auf 56,5 Millionen Euro (Vorjahr: 62,8 Millionen Euro).

Der Konzernüberschuss lag bei 104,4 Millionen Euro (Vorjahr: 24,5 Millionen für fortgesetzte Aktivitäten, 32 Millionen für die Gruppe).

Aufgrund der weiterhin hohen Handelsaktivität der Kunden erhöhte Comdirect die Prognose für das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Steuern soll nun 180 bis 210 Millionen Euro erreichen. Bislang hatte die Bank nur 130 bis 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2020 03:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.