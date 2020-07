Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die COVID-19-Infektionszahlen steigen in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt teilweise drastisch, so die Analysten der Helaba.Dies schüre Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen, unter welchen besonders die Peripherieländer leiden würden. Das massive Eingreifen der Notenbanken sorge indes dafür, dass die Spreads noch auf niedrigen Niveaus lägen. In Italien habe sich der 10J-Risikoaufschlag gegenüber Bunds seit Mitte Mai eingeengt. Momentan stehe aber die Trendlinie bei 156 Basispunkten im Test. In Spanien und Portugal lägen die 10J-Spreads bei 86 bzw. 87 Basispunkten und damit oberhalb der Abwärtstrendlinie von Mitte Juni. Griechische Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit würden aktuell eine Zusatzrendite von 160 Basispunkten gegenüber Bunds bringen. (30.07.2020/alc/a/a) ...

