Polestar hat mit den Auslieferungen des Polestar 2 früher als geplant begonnen. Am Hauptsitz des Unternehmens in Göteborg wurde jetzt das erste europäische Kundenfahrzeug übergeben - eigentlich sollte das erst im August stattfinden. Zu den ersten schwedischen Kunden werden sich in der ersten Augustwoche auch die ersten aus Norwegen gesellen. Danach erhalten Kunden in Deutschland, Belgien, den Niederlanden ...

