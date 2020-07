Am vergangenen Freitag hat der Nasdaq Composite einen zweiten Tag in Folge unter dem Schlusskurs des Vortages geschlossen. Das ist insofern eigentlich kaum etwas Besonderes, doch in der aktuellen Übertreibung scheinbar schon. Denn das letzte Mal, dass dieser Aktienindex an zwei aufeinanderfolgenden Tagen unter dem jeweiligen Schlusskurs des Vortages schloss, war am 12. und 13. Mai (siehe rote Ellipse im folgenden Chart). Und dazwischen liegen 49 Tage. Der Nasdaq Composite wurde am 5. Februar 1971 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...