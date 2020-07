Google bzw. deren Mutter Alphabet ist wahrscheinlich immer noch mächtigste Internetkonzern, auch wenn die Onlinesuche in der Bedeutung vielleicht schon den Höhepunkt überschritten hat. Die Gelddruckmaschine Adwords des Konzerns hat es aber ermöglicht viele neue Ideen zu finanzieren. Am wichtigsten sind die nächsten Jahre Youtube, Google Cloud und Waymo, was das Autonome Fahren System darstellt. Zusammen mit den weiteren Ideen und den hohen Cashreserven ist Google ein Basisinvestment, das zuletzt aber "nur" wie der Nasdaq sich entwickelt hat. Eine Bewertung nach dem fairen KGV erfährt man im folgenden Video: ...

