Die FCR Immobilien AG bleibt auch im ersten Halbjahr 2020 - trotz Coronakrise - auf Erfolgskurs und rechnet mit einem erfolgreicherem Gesamtjahr als im Vorjahr. Allen voran der Ausbau des Kernsegments sorgt für Wachstum und höhere Profitabilität.

Der Immobilienbestand der FCR ist auf 309 Mio. Euro Ende Juni 2020 gestiegen, nach 251 Mio. Euro Ende Juni 2019. Angekauft wurden im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 10 Objekte, nach 9 Objekten im Vorjahreszeitraum. 3 Objekte wurden wie im Vorjahr in den ersten sechs Monaten von FCR verkauft.

Finanzkennzahlen H1-2020

Gemäß IFRS-Zahlen sind durch den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios und durch das erfolgreiche Asset Management die Mieteinnahmen im ersten Halbjahr 2020 um 44 % auf 13,8 Mio. Euro gestiegen, nach 9,6 Mio. Euro im Vorjahr. Die Gesamtleistung des Unternehmens, in der auch Erlöse aus Objektverkäufen berücksichtigt sind, betrug 19,4 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen (EBT) lag bei 4,4 Mio. Euro, hierin ist eine Wertänderung in Höhe von 0,9 Mio. Euro enthalten. Das Eigenkapital ist im Berichtszeitraum auf 86,6 Mio. Euro angestiegen. Die Eigenkapitalquote lag damit Ende Juni 2020 bei rd. 26 %. Der EPRA-NAV (Net Asset Value) stieg ...

