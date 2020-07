Carl Zeiss Meditec (AFX) - Breakout-Chance in der Aktie des Medizintechnik-Anbieters! >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: DE0005313704Carl Zeiss Meditec ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Die Gesellschaft bietet Lösungen im Bereich Medical and Research, Industrial Solutions, Eye Care und Lifestyle Products an und trägt mit Innovationen in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie zum medizinischen Fortschritt bei. Nach dem Abverkauf versuchte die Aktie die Erholungsbewegung, die dann in eine Seitwärtskorrektur überging.Die immer älter werdende Bevölkerung benötigt auch immer mehr medizinische Hilfe. Carl Zeiss bietet neben Produkten für die Augenheilkunde auch Operationsmikroskope und Visualisierungslösungen an. Die Aktie läuft in einer Dreiecksformation seitlich. Es wurden höhere Tiefs ausgebildet. Aktuell notiert der Kurs über den wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA-50 und EMA-20. Wenn das Papier des Medizin-Dienstleisters weiter Stärke zeigt und den Breakout aus der Formation schafft, könnte eine dynamische Bewegung nach oben erfolgen.Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis der Kurs den Trigger bei 93.95 EUR erreicht hat. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter die letzten Kerzen bei 87.10 EUR.Meine Meinung zu Carl Zeiss Meditecc ist neutral