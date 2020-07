Düsseldorf (ots) - Strick-Spezialist Falconeri setzt weiterhin auf internationale Expansion im stationären Einzelhandel. Im Juli eröffnet das italienische Label gleich zwei neue Stores in Deutschland. Inmitten der innerstädtischen Luxus-Shoppingmeilen präsentiert Falconeri ab sofort in Frankfurt auf 100 qm und in Düsseldorf auf 160qm seine exklusiven Kollektionen aus feinsten Garnen.Das italienische Label Falconeri, das zur Calzedonia Gruppe gehört, steht für exquisite Designs aus edelsten Materialien wie weichem Cashmere, zarter Seide und feinster Baumwolle. Die in Verona entworfenen Kollektionen für Damen und Herren sind inspiriert vom italienischen Dolce Vita und vereinen gekonnt Tradition, Kreativität und Purismus. So entstehen Designs voller Leichtigkeit und zeitloser Eleganz. Weltweit gibt es bereits über 123 Stores in 17 Ländern. Nun dürfen sich auch Frankfurt und Düsseldorf über einen Falconeri-Shop freuen. Auf den beliebtesten Edel-Shopping-Meilen - der Frankfurter Goethestraße und der Düsseldorfer Königsallee - finden Modeliebhaber/innen ab sofort auf 100 bzw. 160qm pure italienische Fashionkunst.Schon die auf den Boden im Innenraum angepassten Außenfassaden aus Marmor versprühen Exklusivität und Eleganz. Der Name Falconeri leuchtet Besuchern in großen Lettern über der Tür einladend entgegen und verspricht ein Stück Italien im Herzen der deutschen (Mode-)Metropolen. Die Stores selber locken mit verzierten Wänden im klassischen Stil, die mit original italienischen Farben bemalt wurden. In den Innenräumen fanden hochwertige Materialien wie Travertin und Glimmerputz Verwendung. Möbel aus Holz und Messing zieren die Wände und sind ein klares Zeichen von Eleganz made in Italy. Im Store auf der Düsseldorfer Königsallee warten auf die Besucher zudem eine Relax-Area mit Bar-Bereich sowie besonders exklusive Umkleidekabinen im eleganten Design.Während musikalische Cello-Untermalung und hochwertige Goodie Bags den Eröffnungswochenenden vorbehalten sind bzw waren, wird für die nötigen Hygienemaßnahmen und die Einhaltung der Abstandsregeln selbstverständlich jederzeit und rund um die Uhr Sorge getragen.Die beiden neuen Falconeri Stores befinden sich auf der Goethestraße 18 in Frankfurt und der Königsallee 74 in Düsseldorf. Ab sofort locken Sie mit hochwertiger italienischer Mode für Damen und Herren.Mehr Informationen unter www.de.falconeri.com (https://de.falconeri.com)Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: Falconeri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136164/4665830