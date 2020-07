Achtung Interessenskonflikt: Ich besitze die Aktie von bet-at-home.com AG / I own the stock of bet-at-home.com AG - conflict of interest! - Franz, wie seid Ihr über die Coronazeit gekommen? - Am Montag (3.8.) kommen die Q2 Zahlen! - Ihr habt aber eure Guidance für das Gesamtjahr nicht angepasst? - Die EM oder Olympiade ist auf nächstes Jahr verschoben, wie beeinflusst euch das? - Über die Jahre habt Ihr aber ein sehr stabiles Wachstum bzw. seid Ihr sehr krisenresistent - woran liegt das? - Trotzdem ist der Anteil des Onlinegamings noch relativ gering? - E-Sport & E-Gaming ist stark im Kommen. Wie geht Ihr mit diesem Thema um? - Wie schaut es in Polen und der Schweiz aus regulatorischer Sicht aus? - Wie sieht die weitere Dividendenpolitik aus? - Wollt Ihr in anderen geographischen Regionen wachsen - Übernahmen? ... Kurs auf Ihr Joachim Brunner