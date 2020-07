Hamburg (ots) - Morgen startet GALA.de die erste Staffel "Glossip". In dem neuen Podcast-Format spricht die Redaktion mit prominenten Persönlichkeiten und Experten aus der Kosmetikbranche über Themen wie Beauty, Body und Botox. Von den neusten Make-up-Trends, über skurrile Treatments bis hin zu Schönheits-Operationen - hier wird so manches Geheimnis gelüftet. Wie gewohnt gibt GALA.de auch in "Glossip" exklusive Einblicke hinter die Kulissen."Glossip" erscheint immer freitags auf GALA.de sowie auf AudioNow und allen gängigen Podcast-Plattformen. Eine Staffel umfasst fünf Folgen mit je einem Experten oder Prominenten aus der GALA-Welt. Die Themen der Folgen sind individuell auf den Protagonisten abgestimmt. Eine Folge hat rund 15 Minuten Länge und bietet die perfekte kleine Auszeit zwischendurch.In der ersten Staffel berichtet die Make-Up-Artistin der Stars Serena Goldenbaum von ihrer Arbeit mit Prominenten wie Sylvie Meis, Helene Fischer und Barbara Meier. In Staffel 2 gewährt Model, Influencerin und Schauspielerin Elena Carriere Einblicke in ihren Arbeitsalltag und verrät ihre persönlichen Beauty-Rituale. Aus jeder Folge können die Hörer*innen einen persönlichen Beauty-Tipp mitnehmen.Redaktion und Projektleitung: Nane Meyer (Leitung Beauty, Mode und Lifestyle GALA Digital), Lara Golombek (Mode-, Beauty- und Lifestyle-Redakteurin GALA Digital), Ivy Haase (Podcast-Redakteurin), Produktion: Aleksandra Zebisch, unterstützt von Janneke Wehrmeijer, Laura Nuernberger und Linus Günther. "Glossip" ist eine Produktion der Audio Alliance.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4665843