FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Krones-Aktien sind am Donnerstag nach Bekanntgabe enttäuschender Quartalszahlen des Abfüll- und Verpackungsanlagenherstellers auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Monaten abgesackt. Am Vormittag notierten sie 10,41 Prozent tiefer bei 50,80 Euro und waren damit klares Schlusslicht im SDax .



Krones rutschte wegen der Corona-Krise im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen. Auch der Umsatz ging merklich zurück. "Krones spürt die allgemeine Verunsicherung bei den Kunden", teilte das Unternehmen mit. Investitionen würden zurückgestellt, bis wieder mehr Klarheit und Zuversicht herrsche. Das zweite Quartal des Anlagenbauers sei von einem schwachem Auftragseingang bestimmt gewesen, konstatierte Baader-Bank-Analyst Peter Rothenaicher. Die aktuelle Bewertung der Aktie hält er aber für günstig./edh/mis

